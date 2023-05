Incourt: An-Sophie Nélis aide les femmes à être féminines après une mastectomie

Si An-Sophie Nélis a toujours été passionnée par la mode et la lingerie, c’est à l’issue d’un diagnostic médical qu’elle a souhaité mettre un terme à sa carrière de fleuriste, pour se tourner vers la lingerie. "Je ne me voyais pas continuer à faire des bouquets de fleurs avec mes problèmes d’articulation, puis en étant six semaines avec un bras dans le plâtre, puis les six semaines suivante avec l’autre bras dans le plâtre", explique-t-elle.

Un magasin inclusif

C’est au mois de janvier dernier qu’elle crée sa boutique Maison An-Sophie Nélis ( @maisonansophienelis). La dynamique quadragénaire y accueille ses clientes dans une ambiance détendue sur un fond de musique, à l’abri des regards, et leur prodigue ses conseils bienveillants et professionnels. Formée auprès de corseteries, Aubade et Simone Pérèle, An-Sophie Nélis se voulait inclusive: "Je ne veux pas faire de discrimination. Je propose des bonnets qui vont du AA au J, expose-t-elle. J’ai aussi toute une catégorie de soutiens-gorge destinés aux femmes ayant subi une mastectomie".

Si cette pratique permet de retirer la cellule cancéreuse, elle peut néanmoins engendrer des problèmes de dos si la patiente ne porte pas de prothèse. "J’ai remarqué ça avec ma maman qui a subi une ablation du sein. C’est compliqué parce qu’on est déséquilibrée après une mastectomie et notre corps à tendance à plus compenser d’un côté que de l’autre.". Pour faire face à ce problème, An-Sophie Nélis propose dans sa boutique un large choix de soutiens-gorge adaptés aux prothèses. Une petite poche à l’intérieur du bonnet permet d’accueillir la prothèse en silicone. "Je trouve que c’est important de proposer de la belle lingerie également aux femmes qui ont subi une mastectomie. Je veux rendre aux femmes leur féminité".

Avec ses deux grandes cabines d’essayage de 2,50 mètres de diamètre et un minibar à disposition de ses clientes, la Namuroise d’origine fait tout pour mettre ses clientes à l’aise.

Un magasin qui bouge

Si la Maison An-Sophie Nélis débute, sa patronne, elle, n’est pas novice dans la vente et a déjà des ambitions. Au mois de juin prochain, An-Sophie Nélis s’associera à ses anciens voisins de la boutique Bettylou de Grez-Doiceau, le temps d’une soirée, pour proposer un défilé.

Ajoutons que la boutique rentre régulièrement des nouveaux modèles de soutiens-gorge, pyjamas et maillots de bain.

www.ansophienelis.com