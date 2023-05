Mains baladeuses à l’Inc’Rock: que fait la police ?

C’est donc l’histoire d’une jeune fille de 16 ans qui s’est rendue à l’Inc’Rock Festival à Incourt, samedi soir, avec trois amies mineures. Dans la foule, devant la scène, elle est dérangée par un jeune homme qui se permet de lui attraper les fesses à deux reprises. Ses amies disent avoir subi le même sort. Prise au dépourvu, la gamine s’est défendue en balançant un coup de coude à son agresseur. Elle appelle son grand frère qui est sur place, et avec son aide, amène le garçon suspect devant deux agents de sécurité. Il nie les faits. Les plaintes des filles ne sont pas entendues, et le gars est relâché dans la foule. Également sollicités, les policiers n’auront pas une réaction particulièrement plus sévère. Ils proposent de relever l’identité du gaillard, mais sans plus.

Au final, l’homme aux mains baladeuses n’a été ni inquiété, ni expulsé du site du festival, et les jeunes victimes n’ont pas été entendues, et encore moins rassurées.

L’affaire n’aurait sans doute jamais fait de vagues si le grand frère qui est intervenu n’avait pas été un jeune animateur de la RTBF, Félicien Bogaerts. Ce dernier a profité de ses réseaux sociaux pour la relater et adresser un message sévère aux organisateurs de l’Inc’Rock: "Vos services de sécurité sont-ils formés et sensibilisés pour réagir face à des témoignages de violence et d’agressions sexuelles dans un festival fréquenté par un public très très jeune ? […] Je n’arrive pas à croire qu’on puisse encore être à un tel niveau d’indifférence et d’incompétence […]"

La question est posée dans la mesure où la saison des festivals approche. Elle n’a pas laissé Benoît Malevé, directeur de l’Inc’Rock, indifférent. "J’ai eu une longue conversation très constructive avec Félicien Bogaerts ce mardi matin. D’abord, je tiens à préciser que ces faits ne sont pas remontés ni jusqu’à moi, ni au poste de commandement de la police. J’ai donc pris connaissance de ce malheureux épisode via les réseaux sociaux. J’ai conseillé à cette jeune fille de porter plainte à la police pour qu’une enquête ait lieu. Il y avait des caméras de surveillance et l’auteur supposé a été identifié.

Cela me désole car on est extrêmement sensible à cette problématique, on a des gens formés pour y réagir: à la Croix-Rouge, au planning familial, à l’AMO. Tous étaient sur place et on a fait des annonces micro pour le signaler au public. On aurait sans doute pu mieux faire. En tant qu’échevin, j’ai une obligation de vigilance accrue. Il faut tirer les conséquences de cette histoire.

J’entends bien essayer de transformer le bad buzz en une opportunité de mieux faire à l’avenir."