Avec d’un côté une météo capricieuse "mais qui va s’arranger puisque l’on annonce un temps sec, pas de vent et des températures correctes pour ce week-end", rassure Benoît Malevé, dont les premières pensées en présentant le festival vont à Charlotte, bénévole décédée quelques jours plus tôt et dont le dernier hommage rendu jeudi à l’église d’Opprebais fut riche en émotion. "Mais la vie continue et Charlotte n’aurait certainement pas voulu qu’on ne fasse pas la fête ce week-end."

Et la fête s’annonce belle pour une 19e édition de l’Inc’Rock qui se décline en trois volets avec, dès ce vendredi soir, un site qui veut devenir la plus grande discothèque de Wallonie pour une ambiance de folie !

De DJ Furax à Daddy K en passant par Kid Noize, Oli Soquette et Mademoiselle Luna, "il sera difficile de ne pas se laisser emporter par la musique et les good vibes", insiste l’organisateur.

Samedi rap

Le lendemain, samedi 29 avril, les amateurs de rap seront comblés avec Naza, Kerchak, Niro, RK, Larry ou encore Favé et les Belges de Caballero & Jeanjass. L’occasion aussi de découvrir des artistes prometteurs tels que Mia Lena, Nephtys, Bart Kobain et OG Gold.

Pour le dimanche, l’accent a aussi été mis sur le mode fiesta avec des artistes qui sont tous réputés pour mettre l’ambiance sur et devant la scène, à l’image des Français de Trois cafés gourmands ou encore Suarez, Mister Cover, Jali, Sharko, FùGù Mango, Berode ainsi que les Gauff qui entameront à Incourt la tournée de leur 30e anniversaire. "Et comme c’est congé le 1er mai, il n’y aura pas de limites à faire la fête."

Comme à chaque fois, les enfants ne seront pas oubliés avec un village qui leur sera consacré (manège, jeux gonflables,…) avec la présence des Compagnons du temps qui viendront présenter leur tout nouveau spectacle.

Hommage à Charlotte

Si cette édition du festival sera dédiée à Charlotte, un vibrant hommage lui a déjà été rendu jeudi en l’église d’Opprebais en présence de Gerard Jaffres et de DJ DJ. "On a fait un truc décalé à son image, un peu fou", lance Benoît Malevé. Des messages de Cali et Saule ont également été diffusés.

Des prix à la baisse

Le prix des tickets a été revu… à la baisse avec un tarif de 22 € pour la soirée du vendredi, 35 € pour les journées du samedi et du dimanche et diverses formules de pass pour ceux qui veulent combiner deux ou trois journées de festival. Toutes les informations sont sur le site www.incrock.be

Accéder au site

Le site de la carrière d’Opprebais reprend toutes les possibilités de rejoindre le festival via les transports en commun (lignes régulières).

Dormir en camping

Comme tout festival qui se respecte, et pour sécuriser les retours au domicile, l’Inc’Rock proposera à nouveau un camping à proximité du site du festival (pass camping à 12 € pour 1 ou 2 nuits).

Le programme

20h. DJ Oli Soquette 21h30. Mademoiselle Luna 22h30. DJ Daddy K 23h45. Kid Noize 00h45. DJ Furax

16h30. Fave 17h15. Mic Controller 17h45. Larry 18h30. Mia Lena 19h00. Kerchak 19h45. OG Gold 20h15. Caballero et Jeanjass 21h15. Nephtys 22h00. RK 23h00. Bart Kobain 23h30. Niro 00h30. DJ Mix 01h00. Naza

14h30. Berode 15h00 Compagnons du temps 15h50. Jali 16h50. Fugu Mango 17h40. Suarez 19h00. Sharko 20h15. Trois cafés gourmands 21h45. Les gauff’ 23h00. Mister Cover