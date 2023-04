C’est avec cette volonté de faire bouger les choses que trois villageois ont décidé d’unir leurs compétences pour faire vivre leur village. "Nous sommes un comité de citoyens qui propose trois activités sur l’année: une balade Halloween, une chasse aux œufs et un char de Noël, précise Virgine Stévens qui a accepté de rejoindre Stéphane Lebrun et Anne-Sophie Coppens qui ont lancé le projet. L’idée est vraiment de redynamiser le village. Il y a déjà la fête du chou qui existe depuis des années mais dont le réseau de bénévoles commence à diminuer."

C’est après la période du Covid "au cours de laquelle on est tous restés cloîtrés chez soi" qu’est née cette idée de faire bouger les choses. Au départ, il y a deux ans, il y a eu le groupe Facebook Miroir, mon Roux-Miroir, dont l’objectif était – et est toujours – de permettre aux voisins d’échanger et de communiquer sur de nombreux sujets, "aussi bien pour communiquer une panne d’électricité que pour retrouver un animal domestique. Attention, on ne veut pas être un village d’irréductibles Gaulois mais on est très attentifs à ce que les membres du groupe soient de Roux-Miroir ou d’Incourt".

Mais si cette volonté de tisser du lien entre les 681 habitants du village via les réseaux sociaux est utile, rien de tel que des activités ponctuelles pour permettre aux gens de se rencontrer. "On l’a encore vu dimanche lors de la chasse aux œufs. Les gens sont demandeurs d’activités et de rencontres."

Qu’ils se rassurent, il y en aura d’autres. "On a des idées et des projets, cette envie de créer un comité de village qui rassemblerait un maximum de forces vives pour redynamiser Roux-Miroir, assure Virgine Stévens, qui habite le village depuis 17 ans. On va soutenir la Fête du chou, on aimerait faire un apéro, relancer un cinéma en plein air comme on a eu la chance d’en avoir un l’année dernière lors de Scènes de village, repenser nos deux brocantes…"

Les idées ne manquent pas et les bonnes volontés non plus. "Le père Andrzej Stefanski, curé de notre paroisse Saint-Martin, nous ouvre le jardin de la cure pour y organiser des activités. C’est un superbe endroit. Pour la chasse aux œufs, on a aussi pu compter sur Alain Devos, de la Magie du Pain, sur Coline et Vincent, de la société KidsJump de location de châteaux gonflables, ainsi que sur le comité de la Fête du chou et sur la Commune d’Incourt pour le prêt du matériel."