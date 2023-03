Un cour de récré en pleine nature à l'école de Piétrebais

Il y a cinq ans, elle s’était déjà lancée dans "l’école du dehors", un autre projet grandeur nature. "On a envahi l’espace inoccupé situé au-dessus de l’école. On a enlevé les ronces, débroussaillé la zone mais on n’avait rien d’autre, si ce n’est des arbres."

Adhérer au projet "Ose le vert, recrée ta cour" qui mise sur les critères de convivialité, biodiversité et lien avec la nature était devenu le bon plan pour continuer à exploiter la zone et en faire un endroit attractif et accueillant pour la centaine d’enfants que compte l’école. "J’ai dû penser au projet, voir ce qu’il était possible de faire à l’école, faire les plans, estimer les prix pour finalement faire partie des 53 écoles sélectionnées parmi les 213 candidates. On avait alors deux années scolaires devant nous pour réaliser le projet sur base du budget de 2 100 € offert par la Région wallonne."

On arrive au bout du cycle et Madame Stéphanie peut être fière du travail accompli. "On a réalisé un coin feu, un canapé forestier, un tipi de saule, un tunnel de saule et une spirale aromatique. De l’accueil jusqu’à la sixième primaire, toutes les classes ont participé à tout. On a aussi eu l’aide d’un coach de Natagora qui était présent lors des constructions comme nous avons les parents des élèves qui sont également venus nous aider un samedi."

Nous arrivons au terme du projet "et l’objectif est presque atteint car il nous reste un peu de budget. J’avais aussi prévu l’aménagement du talus et la pose d’un filet d’escalade mais ce sera compliqué au niveau de la sécurité. On va voir ce que l’on pourrait encore faire."

Quant aux enfants, "leurs retours sont très positifs. Quand ils sont montés dans le bois la première fois après que les différentes constructions soient terminées, ils étaient admiratifs."