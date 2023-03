Le corps sans vie de Valentin Footman retrouvé dans le Houtdok à Gand

Valentin Footman y a été vu pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi à la discothèque du Kompass Klub, située sur le Nieuwevaart. Selon Het Laatste Nieuws, les portiers du Kompass Klub lui ont refusé l’accès à la discothèque, le jugeant ivre. Ses amis ont pu entrer, tandis que Valentin Footman quittait les lieux seul

Sa disparition était jugée alarmante, d’après le parquet de Flandre-Orientale et la Cellule des personnes disparues de la police fédérale. La police fédérale avait diffusé lundi un avis de recherche et procédé à des fouilles lundi et mardi.

"Sa famille et ses amis sont venus jusqu’à Gand en bus pour contribuer aux recherches", a expliqué Alain Remue, de la Cellule des personnes disparues.

Le Houtdok, à Gand. ©GSV

Lundi matin, des dizaines de policiers ont inspecté les berges des Nieuwe Dokken et un hélicoptère a survolé la zone où le jeune homme a disparu. Trois bateaux équipés de sonars et deux équipes de plongeurs ont également été déployés ce mardi.

Après avoir visionné des images de caméras de surveillance, les policiers ont décidé de nouvelles recherches, ce jeudi matin. Peu après midi, le corps de Valentin Footman a été retrouvé près du pont Matadi, annonce Het Laatste Nieuws.

Le corps du jeune "a été retrouvé vers midi par les plongeurs de la Protection civile dans le Handelsdok", a déclaré le commissaire Alain Remue, chef de la Cellule Personnes disparues de la police fédérale."

La famille se trouvait sur les lieux à Gand et a directement été informée.

Les enquêteurs doivent encore déterminer les circonstances dans lesquelles le jeune homme s’est retrouvé à l’eau. Son corps sera examiné par un médecin légiste.

Un périmètre de sécurité a été mis en place en attendant l’arrivée d’un médecin légiste sur les lieux.