Incourt : les proches de Valentin Footman, disparu ce week-end, sont allés coller 200 affiches à Gand

Valentin Footman mesure 1,79 mètre et est de corpulence normale. Il a de longs cheveux châtains avec des mèches blondes. Il porte une barbe, une moustache et des lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon brun foncé, un sweat à capuche beige de marque Nike, une casquette et des baskets modèle Air Max de marque Nike.

Toute personne susceptible d’aider les enquêteurs est invitée à prendre contact avec ceux-ci par téléphone au 0800 30 300 (gratuit) ou via l’adresse e-mail avisderecherche@police.belgium.eu.

Dès ce week-end, les proches de Valentin Footman ont lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Puis un autre appel encore ce lundi: "Les inquiétudes sont vives et avec la famille, on souhaite aller à sa recherche aujourd’hui à Gand. Cela se fera en coordination avec la police de Gand. […] Toutes les aides et bonnes volontés sont les bienvenues ! D’avance merci du fond du cœur de partager ce nouvel appel à l’aide !"

Lundi midi, un autocar a ainsi quitté Incourt pour Gand, en embarquant au passage des connaissances de Valentin Footman à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles.

"Nous étions une quarantaine, précisait lundi en début de soirée Benoît Malevé, très proche de la famille, au moment de quitter Gand. Valentin est un jeune bien connu chez nous, il a grandi à Incourt et travaille à la poste d’Incourt. On a collé 200 affiches dans le centre de Gand et les environs mais nous repartons sans nouvelles complémentaires. On verra demain au niveau des recherches ce que cela donne."