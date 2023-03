Incourt : la solidarité s’organise pour aider Laurie et sa famille

Le dimanche 12 février, vers 9 h, route Provinciale, à Incourt, la maison de Laurie s’est effondrée alors qu’elle et sa famille s’y trouvaient. Pas de blessé, mais dans le drame, Laurie a tout perdu. Les assurances estiment que la maison était vétuste et n’interviendront pas. Laurie est donc livrée à elle-même avec son compagnon, et leur petite Héléna, 8 ans, autiste, ainsi que son papa qu’elle héberge. Depuis, Laurie mène un combat: celui de vouloir reconstruire sa maison.