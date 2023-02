Laurie, miraculée de sa maison effondrée, lance un appel à l’aide pour la reconstruire

Dimanche 12 février, il est 9 h. Exceptionnellement, la famille fait la grasse matinée dans sa maison située route Provinciale à Incourt (sur l’axe La Chise-Jodoigne) qui est ancienne. "Elle a fait au moins les deux guerres. Il y a des travaux à faire mais on s’y sent bien depuis onze ans."

Soudain, le compagnon de Laurie entend un bruit inquiétant. Instinctivement, il sent le danger et incite Laurie à quitter la chambre. "Je n’ai pas réfléchi, on est allé dans la chambre de ma fille Héléna, on l’a sortie du lit, à peine dans nos bras, un panneau de gyproc tombait sur le lit, à l’endroit même où était sa tête ! On a vu une partie de la maison tomber, comme un rideau, dans un grand bruit, avec plein de poussière. On a également aidé mon papa de 69 ans qui habite avec nous. On s’est habillé, on est sorti et on a mis la petite dans la voiture qu’on a garée en face, chez le voisin."

Pour Laurie, la seule chose qui lui vient à l’esprit, une fois la frayeur passée, est de mettre sa famille à l’abri ainsi qu’ensuite, ses animaux. "On a plusieurs animaux, dont des chevaux et poneys qui étaient en bas derrière la maison. On a pris soin de les mettre à l’abri, à l’écart. On a aussi prévenu nos proches."

Par contre, alors qu’elle habite sur un axe très fréquenté, personne ne s’arrête pour lui venir en aide. "Un seul véhicule s’est arrêté, puis a redémarré avant de s’arrêter un peu plus loin. Une personne est sortie du véhicule pour faire des photos. Quand j’ai vu cela, choquée, je me suis dirigée vers lui. Il est remonté dans son véhicule immédiatement, paniqué, pour quitter les lieux… Si nous avions été ensevelis dans les décombres, nous aurions pu y rester blessés ou morts de longues heures sans que personne ne nous vienne en aide…"

Les secours sont arrivés mais à part sécuriser la voirie, il n’y avait pas grand-chose à faire. "La commune est intervenue, on nous a proposé un petit logement à Jodoigne mais on devait y faire attention au bruit. Comment voulez-vous faire avec un enfant de 8 ans autiste. C’est impossible. Deux experts sont également venus sur place, l’un de la commune, l’autre de la compagnie d’assurances."

"Pour les experts, c’est de la vétusté"

Et c’est là que, après la désolation, vient la stupeur, voire la colère. "Aucun des deux experts n’est entré dans l’habitation, mais ils déclarent tous les deux que la maison s’est écroulée en raison de sa vétusté. On a même indiqué que c’est en raison du lierre qui court sur la façade depuis trois ou quatre ans que la maison a été fragilisée. Ils ont vu le lierre sur Google ! On croit rêver, ou plutôt faire un cauchemar. Depuis 11 ans, je paie environ 580 euros par an pour rien. Jamais je n’ai fait appel à mon assurance, même lors des fréquentes inondations que l’on a subies, car nous sommes dans un creux et quand il pleut trop fort, l’eau ruisselle jusque chez nous. On nous dit que cela ne sait pas être prouvé car nous aurions alors dû les appeler quand ça arrivait. Ce qui me choque, c’est qu’ils n’ont même pas pris la peine d’examiner la maison. Ils sont restés dehors."

"Nous, on veut reconstruire la maison"

À la rue, la solidarité s’organise autour de cette famille, actuellement logée chez des amis avec leurs chiens, tandis que les animaux sont recasés.

"Mais on doit se débrouiller pour tout. Nous avons fait appel à un expert en stabilité pour savoir quoi faire, car du côté de la commune, on nous pousse un peu à mettre un coup de pelleteuse dans ce qui reste de la maison. On n’est pas d’accord. L’expert que nous avons sollicité est formel, la maison est récupérable, il faut juste un bon entrepreneur qui réalise les travaux comme il se doit. Nous voulons conserver notre maison, et nous allons la reconstruire ! Bien sûr, nous avons besoin d’aides, financièrement, et matériellement. On a donc fait un appel aux dons pour avoir des matériaux de construction. On aura aussi besoin de bras. Et des connaissances ont lancé une cagnotte sur internet (voir ci-dessous). Trois entrepreneurs se sont déjà proposés de nous aider, ce sera bien utile. Il ne faut en tout cas pas traîner car la météo peut encore nous jouer des tours, notamment le vent, vu l’état actuel de la maison, très exposée."

La vie continue "mais ce n’est pas facile à vivre. On ne nous a même pas proposé un suivi psychologique. On a dû le demander nous-même et on a finalement reçu un contact", soupire la jeune maman.

Pour participer à la collecte de fonds: www.leetchi.com/c/du-baume-au-coeur-pour-laurie