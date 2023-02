Le cortège prendra le départ aux alentours de 14h pour serpenter dans les rues du village. Durant la balade, il y aura une distribution gratuite de vin chaud et de chocolat chaud mais surtout une collecte d’œufs sera réalisée auprès des habitants de la localité afin de confectionner une omelette géante en fin d’après-midi, moment ou se déroulera également l’élection du roi et de la reine du carnaval, un moment toujours fort prisé par les plus jeunes.

À noter aussi que si le carnaval est de retour ce week-end, ce sera aussi le cas du souper moules proposé ce samedi soir à l’espace Corlier (infos et réservations au 0493 04 22 12): "Plus de 190 repas ont déjà été réservés et on peut vraiment parler d’un retour en force de nos activités".

Les bénéfices du repas serviront à financer les nombreuses activités que le comité des Moissons de l’amitié organise chaque année. En janvier, il y a déjà eu une distribution de 270 cougnous aux 3 x 20, une chasse aux œufs sera proposée à Pâques avant le retour de la fête au moulin au mois de juin. En juillet, ce seront les jeux des Moissons organisées cette année à Walhain.