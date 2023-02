Avant de se mobiliser pour le Télévie, Stéphane Lebrun était trésorier de l’association des parents de l’école d’Opprebais. "Nous étions une chouette équipe à nous occuper de l’école et comme on quittait tous l’association en même temps, on trouvait dommage de perdre ce tissu social de bénévoles. Ayant alors un neveu, Petit Jo, qui était atteint d’une maladie orpheline et alors que l’on ne parlait pas du Télévie à Incourt, on a créé le comité Télévie."

Depuis, un ou deux événements sont organisés chaque année. "Il y a eu un cabaret chantant ou un repas couscous et barbecue proposé en été mais le repas tartiflette est devenu une tradition que nous organisons chaque année en février. On a enregistré en moyenne 220 repas lorsque ces soupers étaient organisés en présentiel alors que pendant les deux années Covid, on en était à 480 repas servis en take away."

Ils sont à chaque fois une trentaine de bénévoles à se mobiliser. "Je suis actif dans différents comités et quand je vois la difficulté que nous avons à trouver des bénévoles, on en trouve tout de suite quand on parle du Télévie à Incourt. Comme quoi, le Télévie touche toujours les gens."

Deux événements en 2023

Cette année, deux activités seront proposées au profit du Télévie. Il y aura la première édition du quiz musical le samedi 13 mai à la salle des fêtes de l’école de Piétrebais mais avant ça, ce samedi 4 février, ce sera le traditionnel souper tartiflette (ou lasagne) organisé à partir de 18 h 30 à l’espace Corlier à Opprebais. "Comme la formule du take away marche bien aussi, il y aura la possibilité d’emporter ses repas dès ce vendredi soir de 18h à 20h ou samedi matin sur rendez-vous", précise encore Stéphane Lebrun, qui espère pouvoir verser à la recherche le même montant que les années précédentes, entre 2 300 € et 2 600 €, soit l’entièreté des bénéfices du souper.

Il est encore possible de réserver ses repas (13 € la tartiflette, 11 € la lasagne et 4 € le dessert) au 0498 70 43 75 ou par e-mail à stephane.lebrun.71@gmail.com