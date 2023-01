Bons vœux et bons travaux à Incourt

Dimanche matin, la Commune d’Incourt avait convié la population pour le drink de nouvelle année. L’occasion pour le bourgmestre Léon Walry d’évoquer les différents projets qui seront réalisés dans les prochains mois et prochaines années, à commencer par le centre du patrimoine et de la ruralité situé juste en face de la maison communale qui sera inauguré le 20 mai prochain. "On a subi les faillites de deux sociétés chargées des travaux mais on voit la fin. C’est un travail colossal de plus d’un million d’euros qui a été réalisé et il s’agira d’une grande maison de la culture, du patrimoine et de cette ruralité qui nous est si chère."