La mélodie sera sur toutes les lèvres le dimanche 30 avril prochain lorsque le groupe français Trois Cafés Gourmands se produira sur la scène de l’Inc’Rock, 19 du nom, qui malgré la crise et ses répercussions sur les artistes et organisateurs de festivals présentera à nouveau une bien belle affiche.

"Une révolution est en cours depuis quelques années, précise Benoît Malevé, elle s’est accentuée avec la crise du Covid: tout coûte de plus en plus cher et les cachets des artistes ont explosé car ceux-ci cherchent à compenser le manque à gagner lié aux années Covid."

Résultat: un écart se creuse entre les grands festivals qui attirent des milliers de spectateurs sur plusieurs jours et les festivals de taille moyenne comme l’Inc’Rock. "L’année dernière, nous avons entrepris la démarche de soigner notre public le plus proche, celui qui attend qu’on lui offre un événement qui lui parle et l’édition 2023 ira dans la même direction. On veut vraiment mettre l’accent sur le festif et le plaisir de se retrouver autour de la musique. On garde un événement ambitieux mais convivial et à taille humaine."

Cette année encore, l’Inc’Rock s’étalera sur trois jours et chacune de ces journées sera fort différente des deux autres. "Le vendredi 28 avril, l’Inc’Rock proposera le plus grand dancefloor de Wallonie avec la présence de plusieurs DJ pour une affiche assez sympa. Le samedi 29, place au rap avec une affiche très compétitive. Ici, l’objectif est vraiment d’offrir un chouette événement aux jeunes, en se rappelant que l’Inc’Rock a été créé pour eux à l’époque. Le dimanche 30, on jouera la carte de la journée festive et familiale avec des groupes qui mettront une ambiance très dynamique."

Bonne nouvelle pour les festivaliers, les prix ont été revus à la baisse: 20 € pour la soirée du vendredi ; 35 € pour les journées de samedi et de dimanche ; un pass pour deux ou trois jours est prévu aussi.