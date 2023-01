Incourt et Perwez: ils se mobilisent ce week-end pour les Îles de Paix

Pas évident de lutter aujourd’hui, dans nos contrées, contre la faim dans le monde. Les Îles de Paix s’y attachent depuis 53 ans, mais le contexte d’après Covid-19 et la cherté de la vie demandent aux bénévoles brabançons des sacrifices plus conséquents qu’auparavant. Éric Henrotte, à Incourt, a repris le flambeau de la coordination locale il y a quatre ans: " Mes camarades Anne Danlos, Nathalie Delacroix, Anne-Françoise Heylen, Christine Lebrun, Anne Malaise. Benoit Bastens et moi proposeront ces 13, 14 et 15 janvier, au Delhaize d’Incourt, sur la chaussée de Namur, les modules en plastique recyclé des Îles de Paix ainsi que des sacs en cotons et des graines à planter. Les Îles de Paix travaillent avec des milliers de familles paysannes d’Afrique et d’Amérique latine afin de construire, avec elles, une agriculture plus durable, plus juste et résiliente. L’opération, pour nous, débutera à 15 h 30 ce vendredi. "