Un budget en équilibre et des taxes inchangées

C’est une situation assez exceptionnelle et inhabituelle à Incourt où il a fallu puiser dans les fonds de réserve pour présenter un budget en équilibre. Et bonne nouvelle: il n’y aura pas d’augmentation des taxes en 2023. La Commune maintient une pression fiscale basse avec un impôt sur les personnes physiques (IPP) de 7% et des additionnels au précompte immobilier (PI) qui s’élèvent à 2 200 centimes. "Nous allons tout faire pour que la chose perdure", a assuré Joseph Tordoir qui présentait ce budget 2023 au conseil communal, mercredi soir.