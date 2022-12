Des ateliers pour découvrir les cosmétiques

Roxane a deux enfants, qui furent le point de départ de sa réflexion: "La première question que je me suis posée était de savoir ce que je leur mettais sur la peau alors qu’ils étaient encore bébés. J’ai ainsi commencé à m’intéresser aux différents produits et à leurs vertus pour la santé".

Elle croit en la nature, "en sachant que tout ce qui touche aux plantes est ancestral". Via "Coquette", elle propose pas mal d’ateliers mais aussi des soins bien-être, à domicile comme en déplacement. "J’aime le côté simple et l’ouverture d’esprit. J’ai aussi un potager à la maison, potager que je partage."

Le contact avec les gens est la chose qu’elle préfère. Il y a quelques semaines, elle a ainsi proposé un atelier cosmétique à des élèves de l’école communale d’Opprebais dans le cadre de l’opération Place aux enfants: "Voir les sourires sur les visages des enfants était le plus beau retour. On connaît les soins esthétiques, c’est large, mais je me plais plus dans la convivialité d’un atelier".

Roxane propose ses services "à la demande, en fonction des besoins des gens. J’ai déjà proposé un atelier au moulin Gustot comme j’ai déjà eu une demande pour un anniversaire d’adolescents."

Une certitude: l’Incourtoise ne manque pas d’idées. Et se dit même prête à collaborer. "J’ai une amie qui confectionne des bijoux en porcelaine et en métal et qui serait partante pour que l’on organise un atelier ensemble. Quand elle crée des bijoux, il faut le temps de les confectionner mais une fois qu’ils sont au four, il y a une pause de deux heures à meubler. Alors, pourquoi pas, par des cosmétiques ? J’aime aussi ce côté du partage et je n’ai pas vraiment de limites."

La grande industrie, ce n’est pas pour elle. "Je suis plutôt une maman petite entrepreneuse locale qui aime apporter ma petite goutte à l’océan…"

Contact : 0476 70 12 08.