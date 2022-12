Un calendrier de l’Avent vivant à Piétrebais

On trouve des calendriers de l’Avent plus originaux les uns que les autres mais celui imagé par Véronique Lohest, habitante de Piétrebais, sort de l’ordinaire puisqu’il s’agit d’un calendrier de l’Avent… vivant: les habitants du village et des alentours sont invités, à la tombée du jour, à ouvrir leur porte à leurs voisins, amis, ou toute personne à la recherche d’un peu de présence en cette période de fêtes. "L’idée est vraiment de recréer du lien proche de chez soi. Quand le soir tombe, on n’a pas vraiment envie de sortir, surtout en ce mois de décembre. Il faut prendre son courage à deux mains, aller vers nos voisins, qui sont peut-être des inconnus, pour y être accueilli ou accueillie de façon réconfortante, loin du côté artificiel de Noël. On s’y retrouve autour d’une table et selon l’envie et les possibilités des accueillants, on partage un potage ou un vin chaud."

« On propose d’ouvrir une vraie porte… »

Véronique Lohest invite les personnes intéressées à s’inscrire dans le calendrier et à accueillir les gens le jour de leur choix, entre 17 h 30 et 19 h 30. "Plutôt que d’ouvrir une petite porte ou fenêtre pour recevoir un bonbon, on propose d’ouvrir une vraie porte, et d’accueillir des gens en toute simplicité. Le but n’est pas de rassembler 50 personnes tous les soirs mais d’inviter qui le veut."

Il reste encore des cases libres dans le calendrier vivant de l’Avent, à compléter via le site www.voisamis.be ou la page Facebook Voisamis.