"C’est pendant la crise sanitaire qu’est née cette passion. Avant ça, je prenais déjà des photos mais sans plus. Pendant le Covid, on a fait de nombreuses balades dans la région et c’est là que j’ai commencé à multiplier mes photos et à les partager sur les réseaux sociaux. Nous avons ensuite pas mal voyagé et j’ai eu l’occasion de photographier beaucoup de choses différentes."

C’est via une page Facebook (Célestin photographie) qu’il propose ses nombreux clichés. On peut y trouver des photos en noir et blanc mais ce sont surtout les couleurs qui prédominent. "Quant aux sujets, ils varient en fonction du lieu et du moment. Il y a de la nature et des paysages mais aussi de nombreuses photos prises en ville."

Le frère de sa maman Annabelle, qui a réalisé des études en photographie l’a certainement inspiré. "J’ai un oncle qui se promène tout le temps avec son appareil…"

Célestin, lui, n’utilise que son iPhone pour prendre ses photos. Et le résultat est magnifique avec un rendu exceptionnel dans ses clichés.

New York, Venise, Florence, le Lac de Garde, la Thaïlande, le Maroc, Cannes, Prague, Sidney, Saint-Tropez, Gand, Louvain… Tous ces endroits qu’il a visités se retrouvent illustrés dans sa collection déclinée sur différents supports. "J’imprime principalement sur métal, et un peu sur plexiglas pour obtenir un effet différent."

On trouve même, dans son album, une photo prise depuis sa chambre, à l’internat de Maredsous où le jeune homme poursuit ses études.

Les peintures de Marie-Noëlle

Deuxième étape de notre parcours, un petit crochet par Piétrebais chez Marie-Noëlle Auriol qui propose des peintures à huile, acryliques et aquarelles. "Au moment de prendre ma pension, j’ai commencé par suivre des cours avec Sophie Gilon qui suit la pédagogie Martenot. Nous avons commencé par du crayon puis on a ajouté un peu de gouache et de l’encre de chine. On a ensuite parlé d’aquarelles puis d’huile avant que j’entame un travail plus personnel. Actuellement, je fais aussi partie d’un atelier composé d’autres dames et encadré par Gloria Barracato, artiste peintre. Nous nous retrouvons une fois par semaine. Elle m’a beaucoup aidé pour dessiner les visages."

Marie-Noëlle avait déjà eu l’occasion d’exposer à la maison communale mais rien de tel qu’un parcours d’artistes pour montrer, chez elle, la qualité de son travail.