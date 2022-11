Coupe du Monde 2022 : le costume d’Obelgix restera au placard

Dans un premier temps, voici plusieurs mois, il avait pourtant pris ses tickets pour les matches. Mais à mesure que l’événement s’est approché, son envie de se rendre dans la péninsule arabique a diminué puis disparu.

"Personne ne l’ignore: c’est une Coupe du monde qui fait énormément polémique, avec, ces derniers temps, de plus en plus d’articles de presse qui sont sortis pour dénoncer un tas de choses autour de cette organisation. La première, c’est le non-respect des droits humains, les conditions déplorables des ouvriers qui ont construit les stades et qui ont mené à des décès, le non-paiement de leurs salaires, etc. Je suis patron d’entreprise moi-même en Belgique et père de famille et il m’est apparu impossible de rester insensible à tout ça. Je ne me voyais pas aller faire la fête normalement alors qu’à quelques centaines de mètres plus loin, il y avait potentiellement des campements de travailleurs qui vivent dans des conditions précaires. Ajoutons-y les problèmes écologiques liés à ces stades qui seront climatisés et qui auront une durée de vie très courte et ça donne un ensemble de choses qui ne correspondent pas à mes valeurs."

Si on cautionne cela, quelle est la prochaine étape ? Un Mondial sur la lune en 2026 ? »

Notre interlocuteur voit ce Mondial au Qatar comme une occasion d’envoyer un signal fort par rapport à la manière dont sont attribués ces événements par la FIFA. "La FIFA qui, à mon sens, est le responsable numéro 1 de toute cette polémique, avant même le pays du Qatar en lui-même. Mais on sait que tout ça est une question d’argent et que le football ne tourne pas rond à cause de ça. Et c’est fort dommage car le football est un beau sport, le sport du peuple avant tout. Après, je ne veux pas me montrer hypocrite non plus: j’ai été au Brésil, pour la Coupe du monde 2014 et en Russie en 2018. Sur ces deux pays-là aussi, il y a sans doute des choses à dire (les favelas à Rio, les droits bafoués des personnes LGBT en Russie, etc.) mais cet événement, ici en 2022 au Qatar, est l’occasion aussi de dire" stop ! "à ses attributions d’événements irréfléchies. Si on cautionne cela, quelle est la prochaine étape ? Un Mondial sur la lune en 2026 ?"

Enfin, Obelgix souligne également le manque d’authenticité que revêt l’événement qatari.

"Des matches de Coupe du monde, pour tout fan de football, ce sont des stades remplis, colorés de tous les drapeaux, du folklore, un mélange de culture entre vrais supporters des quatre coins du monde, des rencontres, des moments de partage, de fête, etc. Ici, on sait que ça ne sera pas le cas, que ça va manquer d’authenticité. Et je ne veux pas associer mon image à ça, d’autant qu’avec mon costume, je ne passe évidemment pas inaperçu. Bien sûr, j’avais pris mes tickets dans un premier temps. Mais comme on dit: il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis…"

Nicolas Dardenne le précise, toutefois, il respecte la décision de ses compatriotes qui ont décidé de se rendre là-bas.

"Parce que je sais qu’ils y vont avant tout pour soutenir nos Diables Rouges, parce qu’ils leur sont hyperfidèles et que notre équipe de football mérite d’être soutenue. J’espère d’ailleurs qu’elle ira loin."

Toutefois, Nicolas Dardenne ne s’affichera pas en Belgique non plus dans les Fan Zone, durant la compétition. "Je regarderai les matches des Belges car je suis un supporter envers et contre tout mais le costume d’Obelgix restera au placard."

Il le ressortira alors pour l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne. "J’ai hâte d’y être, de participer à ce qui sera de nouveau une vraie fête du football, dans des stades déjà existants et dans un vrai pays du ballon rond. Après, il y aura d’autres occasions, que ce soit avec les Diables Rouges lors de leurs matches de qualification ou avec les Red Flames, notre équipe féminine, que j’essaie d’aller voir dès que c’est possible avec mon emploi du temps. J’encourage d’ailleurs vivement tout un chacun à les suivre car ce sont de supers moments également. De vrais moments de partage et de fête !"