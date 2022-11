Un parcours pour découvrir les artistes de la commune

La deuxième édition du parcours d’artistes de la commune d’Incourt aura lieu ce week-end des 12 et 13 novembre au départ de la salle communale de Piétrebais. "Il s’agit au fait d’une troisième édition car il y en a aussi eu une en virtuel lors de la pandémie, rappelle Joseph Tordoir. Mais rien de tel qu’une édition comme celle du week-end prochain qui, comme la première de 2019, permettra aux gens de rencontrer les artistes et de découvrir leurs œuvres. Ce sera un autre rendu qu’un parcours d’artistes où les artistes proposent leurs œuvres en ligne. Cette formule a bien fonctionné car elle permet de toucher un plus large public mais c’est beaucoup moins concret. Ce week-end, les gens pourront aussi en profiter pour se balader et découvrir quelques quartiers de la commune."