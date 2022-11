"Wiame est le nom de ma maman. Son père était le plus artiste de mes grands-parents et j’ai toujours aimé échanger avec lui. Mon livre Les Printemps parle d’ailleurs d’une discussion entre mon grand-père et moi."

Avec Une famille à vendre, pas question de nouvelles ni d’un ouvrage biographique comme dans ses précédents ouvrages. "Il s’agit d’une dystopie tendant à dénoncer avec vigueur la privatisation du monde sous toutes ses formes, et notamment les menaces qui pèsent chaque jour davantage sur les libertés individuelles, expose l’auteur. Cette histoire prend place dans un futur pas si éloigné que ça, où le capitalisme extrême va jusqu’à investir dans des familles et les gérer comme de petites entreprises afin d’en maximiser le profit."

C’est l’histoire de Louis qui, à 18 ans, se voit enlever son père pour raisons économiques. La famille se fait racheter par la société Power Family qui en prend la direction. "Un nouveau père arrive et devient le gestionnaire de la famille avec des règles différentes, dans l’idée de ramener le monde des entreprises dans la famille." Louis, lui, aura pour seul objectif de retrouver son vrai père, recasé dans une usine où il effectue un travail à la chaîne à longueur de journée et ne passe plus ses soirées qu’à boire pour oublier son triste sort. La suite dans cet ouvrage édité aux éditions de Beauvilliers.

À 40 ans, Benjamin Tordoir se définit comme un passionné d’écriture. Il aime les beaux mots, raconter des histoires, les illustrer, les chanter et les faire vivre, le temps d’un roman, d’un album ou d’une chanson.

Il a aussi créé un site web dédié à un album pour enfants (accompagné de chansons et de contenus média) intitulé La fête des déchets, sous le pseudonyme de Benito. Également actif dans la musique avec un groupe pour enfants, Les Carabistouilles, et un groupe plus récent pour les plus grands, Baliverne, avec les mêmes musiciens que les Carabistouilles, il multiplie les facettes. "Je fais un tas de choses différentes et tout mon travail artistique se fait la nuit. Je dors assez peu et c’est un rythme que j’apprécie car il fait calme et comme j’ai beaucoup de projets sur la table, cela me permet d’avancer. Ce que je retrouve le plus dans toutes mes activités, c’est l’écriture, que j’affectionne tout particulièrement."

L’ouvrage de Benjamin Wiame « Une famille à vendre » est disponible à la librairie « Incourt Instant » (Incourt) ainsi qu’à la Librairie du Château (Jodoigne) ou via la page Facebook au nom de Benjamin Wiame.