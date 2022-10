Incourt : 21 couples jubilaires cette année

Dans son petit discours, Léon Walry, bourgmestre, a notamment félicité ces jubilaires qui ont "su vaincre le temps qui passe".

Parmi les cinq couples qui fêtent leurs noces de diamant, un seul était présent: Christiaan Couttenier et Huguette Clapdorp qui se sont donc mariés en 1962, deux ans après leur rencontre en Afrique. "La famille de Christiaan était présente en Afrique depuis 1947, la mienne depuis 1953 et on s’est rencontrés en 1960", raconte Huguette qui est originaire de Gand, là où le couple s’est marié en 1962. "Je suis originaire de Poperinge, enchaîne Christian. Une fois mariés, nous sommes repartis vivre en Afrique jusqu’en 1991 avant de revenir en Belgique pour nous installer à Glimes."

Passionnés par le jardinage, les jubilaires apprécient aussi s’affronter au scrabble: "Tout se passe toujours très bien quand chacun a ses activités mais je trouve qu’il faudrait donner un mode d’emploi une fois que les couples se retrouvent ensemble 24 h/24. En jouant au scrabble, on fait travailler la tête…"

Le couple a aussi beaucoup voyagé. Logique quand on sait qu’ils ont un fils qui vit au Canada et un second qui travaille au Congo. "Ils nous ont donné cinq petits-enfants."

- Noces de diamant: Paul Declève et Claudine Van Geys ; Henri Scorier et Renée Demaret ; Pierre Bonamis et Michèle Cammaerts ; Christiaan Couttenier et Huguette Clapdorp ; Richard Vits et Maria Temmerman.

- Noces d’or: André Lorge et Suzanne Sambrée ; José Mauroy et Nadine Seha ; Christrian Van Stalle et Anne-Marie Echterbille ; Alain Frisque et Josée Chaltin ; Roger Corlier et Bertha Fiévet ; Jean-Claude De Bruyn et Myriam Vanheukelom ; Alfred De Keyser et Françine Colle ; André Becquevort et Jeannine Duchêne ; Jacques Van Damme et Arlette Kruys ; Christian Morsieux et Solange Buis ; Marcel Maret et Michèle Steenis ; Jean Docq et Nelly Bruneel ; René Dewilde et Baernadette Rock ; Bernard de Schaetzen et Marie-Claire de Laminne de Bex ; Michel Bienfaisant et Mireille Groffen.