Des activités variées lors de « Place aux enfants »

Pauline s’était inscrite pour le quatrième parcours. Au programme: un atelier de cosmétique, la visite de l’administration communale puis un petit tour chez les pompiers, "des choses qu’on n’aurait pas pu faire en temps normal, apprécie la demoiselle. Chez les pompiers, on a pu tester la puissance des lances, faire un tour en camion avec ses sirènes et monter sur l’échelle qui fait quand même 30 m de haut. À la maison communale, on nous a expliqué le fonctionnement de la commune, on a vu le bureau du bourgmestre alors qu’à l’atelier cosmétique, on a fabriqué du baume à lèvre à la mandarine et noix de coco et un stick pour soigner les boutons. J’ai tout apprécié."