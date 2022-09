"Il s’agit d’une préoccupation collective, précise d’emblée Frédéric Ceuppens au nom des habitants concernés. La rue du Saussois est concernée car c’est la principale mais les rues Axiales et de la Dérivation le sont tout autant et c’est toute la problématique d’Opprebais comme village de transit qui mérite d’être analysée. Nos rues sont empruntées de plus en plus par des véhicules qui sont plus nombreux, plus rapides et plus lourds et qui ne correspondent pas à l’évolution du trafic aujourd’hui."

Les habitants souhaitent une réunion avec les autorités communales afin que chacun puisse échanger et s’exprimer sur le sujet car lors de l’interpellation au conseil, seul Frédéric Ceuppens a pu le faire. "Notre demande est une question de sécurité. Pour les enfants qui empruntent la rue du Saussois pour se rendre au cours de gym, mais c’est aussi une question de sécurité routière car la vitesse est importante. C’est aussi une sécurité des infrastructures car il y a des vibrations dans des maisons qui tremblent et dans lesquelles apparaissent des fissures."

Les habitants souhaitent que les choses changent "car on roule actuellement plus vite dans le centre d’Opprebais où la vitesse est limitée à 50 km/h que sur la petite ceinture de Bruxelles ou c’est limité à 30 km/h."

Plusieurs idées sont sur la table, comme le souhait de replacer un radar comme ce fut le cas il y a quelques semaines pendant les vacances, "mais avec les travaux de Sart-Risbart, les résultats ne sont pas illustratifs."

« La rue la plus protégée de toute l’entité »

En réponse, le bourgmestre Léon Walry a tenu à préciser que "la rue du Saussois est la rue la plus protégée de toute l’entité. Dans les années 2000, la population a déjà été consultée dans le cadre du développement rural afin de mettre plusieurs choses en pratique et tout s’est fait de commun accord. Il y a eu cinq accrochages au départ lorsque la circulation a été ouverte mais depuis lors, il n’y a pratiquement plus rien eu."

Échevin des Travaux, Benoît Malevé a ensuite pris le relais. "Cette voirie a déjà fait l’objet d’interventions assez importantes. Elle était extrêmement large au départ, on y roulait tombeau ouvert, surtout en soirée, on l’a ramenée de 8 m à 6 m avec la mise en place d’une allée sécurisée, des bandes de stationnement délimitées par un marquage au sol et des silos. On y a placé de nombreux obstacles, un coussin berlinois et une circulation locale au niveau du tonnage."

Quant au radar installé jusqu’au 15 septembre, "afin d’avoir des données supplémentaires après les travaux de Sart-Risbart et la rentrée scolaire", 24 216 véhicules ont été contrôlés, soit une moyenne de 600 véhicules par jour. "La vitesse moyenne était de 40 km/h et 85% des véhicules ne dépassaient pas les 51 km/h. Ce qui veut dire que la vitesse n’est pas le gros problème de cette voirie, même si un camion qui passe à une vitesse de 51 km/h pose davantage de problèmes qu’une voiture plus légère qui passe à la même vitesse."

En conclusion, "la messe n’est pas dite. N ous allons faire intervenir le représentant de la Région wallonne spécialiste en la mobilité afin qu’il donne son avis ainsi que le chef de corps de la zone de police avant d’échanger, de communiquer et de prendre des décisions", ajoute Léon Walry, qui précise qu’il y aura d’autres entrevues avec les citoyens "qui veulent des faits et l’espoir de prolonger la discussion", termine Frédéric Ceuppens.