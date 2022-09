À la découverte de la faune et la flore

Parmi les visiteurs, la famille Manssens arrivait de Genappe. "Nous connaissons des personnes de l’association Faune & Biotopes qui organisaient l’événement et nous sommes demandeurs de ce genre d’activité extérieure à faire en famille."

Les enfants ont apprécié le sentier découverte et la balade didactique. "Ils ont découvert les sortes de graines à donner aux oiseaux ainsi que les aménagements qu’il est possible de faire dans la nature. C’est vraiment bien de sensibiliser les gens et il devrait y avoir encore plus d’activités de ce genre."

Une certitude: les organisateurs remettront ça à Sart-Risbart. "La demande est tellement grande que refaire ça tous les ans ou tous les deux ans serait une bonne idée", termine Carline Pitz.