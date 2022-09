Les mangeurs de choux de retour à Roux-Miroir

Dimanche, place à la traditionnelle brocante dans les rues de la localité. À 13h, le groupe No Way sera présent alors qu’à 17h, ce sera le retour du concours du plus gros mangeur de choux."Il y aura trois catégories: hommes, femmes et enfants et des récompenses pour les vainqueurs", précise Stéphane Lebrun qui s’était montré le plus rapide à avaler 1,2 kg de chou et ses garnitures lors de la dernière édition de la fête en 2019.