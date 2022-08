Jules Imberechts, peut-on parler d’une bonne 11e édition des Sentiers de Sart-Risbart?

Oui. Au niveau des entrées, on enregistre une amélioration puisque nous avons accueilli entre 1 000 et 1 200 spectateurs. Au niveau des concerts, on a eu de tout mais certains étaient vraiment d’un très haut niveau. Mais ce qui m’a le plus marquée, c’est cette ambiance formidable. Nous étions épuisés, mais aux anges.

Après l’édition 2021 qui était encore marquée par le Covid, l’objectif est-il atteint cette fois-ci?

Oui. On a fait tout ce qu’il fallait pour faire la fête et pour que les spectateurs aient une écoute attentive pour des concerts de très haute qualité. C’était une très belle édition, avec du beau temps, pas trop chaud, et beaucoup de monde samedi.

Des groupes vous ont-ils plus marqué que d’autres?

Le trio de jazz Mapping Roots qui s’est produit samedi en début de soirée était remarquable, comme le groupe français Times Box a fait une très belle prestation. Le public était ravi et moi aussi.

Dimanche après-midi, Benoît Malevé a aussi eu un beau succès.

Il a livré une très belle prestation en chantant Brel, il a assuré. C’était très sympa et les gens ont adoré. J’ai même vu un collègue bénévole pleurer, tellement c’était touchant.

En parlant des bénévoles, ils étaient à nouveau au rendez-vous.

C’est aussi ce qui fait la réussite du festival. Ils étaient une soixantaine durant les quatre jours du festival, sans parler de l’aide reçue avant et après l’événement.

La 12eédition est-elle déjà sur les rails?

On y pense et je compte beaucoup voyager pour bien la soigner au niveau musical.