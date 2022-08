"Nous étions arrivés au bout de notre collaboration avec Ingrid Doyen, l’éditrice précédente, explique l’échevine Lucette Degueldre.Ce fut un réel plaisir de travailler avec elle et sa disponibilité nous fut d’une aide précieuse mais c’était le bon moment de passer à autre chose et de renouveler notre outil de communication."

Si le bulletin communal a changé de présentation, son objectif n’a pas changé."La revue reste un outil de communication destiné à toutes les associations du village. Son fondement n’a pas changé et nous en avons d’ailleurs discuté avec Patrick Piffet dont l’Incourt Info était le bébé. Il était d’accord avec nous pour dire que c’était le moment de tourner la page."

Lucette Degueldre reste l’éditrice responsable de la revue, bien aidée dans sa réalisation par Larissa della Faille. "Larissa vient d’être engagée au service communication de la Commune. Elle avait envie de changer les choses et son approche apporte une nouvelle jeunesse à la revue. Quant au nom, Bonjour Incourt veut renforcer les liens entre les Incourtois et leur commune. On veut insister sur ce sentiment d’appartenance. Se dire bonjour vise l’ouverture aux autres et la spontanéité qui caractérise notre belle commune, très animée, où il fait bon vivre."

Précisons encore que chaque numéro mettra en avant un village de la commune. C’est Sart-Risbart qui a eu les honneurs de la couverture du premier numéro."Les Sentiers de Sart-Risbart sont organisés en cette fin du mois d’août puis il y aura le jogging de Sart-Risbart début septembre et c’est un peu le village de la commune qui fait l’actualité en cette période."