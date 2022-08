Incourt/Grez-Doiceau: une Bio’Vallée du Piétrebais pour favoriser l’agriculture bio

"Ce projet est porté par des citoyens qui se mobilisent, face aux enjeux du climat et de la biodiversité, et proposent une action concrète", explique Christophe Konincks (Au Grez des Saisons).

L’objectif de la Bio’Vallée est de valoriser et développer un écosystème bio dans la vallée du ruisseau Le Piétrebais et ses alentours, et de relocaliser l’alimentation. La vallée dispose d’une rivière, de deux bois, d’une forêt nourricière, de deux vignes et de neuf fermes et élevages (partiellement) bio. Actuellement, elle compte un peu plus d’une centaine d’hectares certifiés bio ainsi que de nombreux éco-lieux."On veut créer des passerelles entre les gardiens de la ruralité que sont les agriculteurs et les fermiers. Et ceux-ci sont aussi les gardiens de la santé de notre écosystème, de nos sols, de ce qui arrive dans nos assiettes", continue Christophe Konincks.

«Une agriculture respectueuse du sol, c’est plus de main-d’œuvre»

Le "bio" fait référence à une agriculture plus saine qui préserve la qualité des sols. Mais il fait aussi référence à "biodiversité"."Dans le bio, il y a une logique de s’occuper de la santé des sols et de notre alimentation, mais aussi de considérer le territoire comme un lieu de vie. Donc, s’occuper de la santé de l’eau – nos cours d’eau, nappes phréatiques. S’occuper de la santé de la mobilité – nos sentiers, ce qui lie nos villages, nos hameaux, ce qui nous permet de nous déplacer. S’occuper de la santé du végétal et de l’animal. Et par extension, s’occuper de la santé de notre économie, puisque le bio permet une activité économique: une agriculture respectueuse du sol, c’est plus de main-d’œuvre, plus de soin, donc il y a un potentiel économique réel pour un développement plus localisé des activités."

Pour le dire autrement, le but n’est pas de simplement cultiver bio. Il s’agit de préserver la santé de nos cultures, sols, eaux, de notre faune et flore, de nos moyens de déplacement. Préserver la santé du cadre tout entier de la vallée du Piétrebais avec des solutions bio, avec des moyens respectueux de l’environnement.

Laboratoire à ciel ouvert

La Bio’Vallée du Piétrebais se veut un laboratoire à ciel ouvert et entend créer des ponts entre les différents acteurs, personnes et ressources afin d’agir, prévenir, lutter, rechercher et développer de nouvelles solutions face aux enjeux du dérèglement climatique, de l’alternance inondations/sécheresse et de l’insécurité énergétique et alimentaire.

Le projet de la Bio’Vallée du Piétrebais s’inspire de celui de la Bio’Vallée de la Drôme (France), lancé il y a une dizaine d’années à l’initiative d’une centaine d’acteurs locaux.

À terme, le but est de valoriser les productions locales, voire de créer peut-être de nouvelles Bio’Vallées (du Train, du Pisselet, de La Nethen…).