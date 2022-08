Louisa Swinne, 100 ans, a valsé avec le maïeur

La scène se passait à la salle des fêtes de Piétrebais où, centenaire depuis janvier, Louisa Swinne a donc été mise à l’honneur."On a voulu marquer le coup et organiser une chouette fête en son honneur, raconte Lucette Degueldre, échevine et proche de la centenaire.Sa fille Agnès avait tout organisé et on a dansé et chanté toute l’après-midi, comme lors des thés dansants d’autrefois."

Son regard vif, ses yeux remplis de bonheur et surtout sa volonté de ne décevoir personne sur sa capacité de tutoyer le parquet de la salle des fêtes de son ancienne école ont ravi tous ceux qui n’avaient d’yeux que pour cette Louisa rayonnante d’une simplicité bon enfant.

"Louisa a toujours eu le sourire aux lèvres, sa bonne humeur enthousiaste a toujours été contagieuse. C’est aussi une femme qui a su s’engager…", ajoute en substance Lucette Degueldre. Louisa était impliquée dans de nombreuses activités culturelles, récréatives, sociales de son village et y entraînait de nombreux proches."Elle travaillait à toutes les occasions. C’était sa passion. Elle s’est aussi beaucoup occupée de ses parents avec lesquels elle partageait la maison familiale sans oublier l’éducation de ses deux filles.La famille Swinne était une des plus grandes familles de Chapelle-Saint-Laurent, hameau de Piétrebais."

Après avoir longtemps résidé rue de Louvain, à Piétrebais, Louisa communique maintenant sa bonne humeur et adresse ses sourires sympas à ses amis de la Résidence du Parc à Biez où sa chambre sera prochainement équipée d’un four traditionnel offert par la Commune.