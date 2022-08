Il n’a finalement manqué que le public aux Moissons

Mais si le bilan de ces 54es Moissons n’est pas une réussite à 100%, c’est dû à un manque de public. Une situation difficilement explicable car le cadre des jeux était superbe, l’organisation efficace et la météo radieuse."On se pose des questions et on ne comprend pas ce manque d’enthousiasme. Les gens ont sans doute trop pris l’habitude de rester tranquillement chez eux."

Mais du côté d’Opprebais, qui avait accepté de reprendre l’organisation à la place de Nil, on ne regrette rien."On a eu deux ans pour s’y préparer, précise Niels Lescot.C’était une première pour notre nouveau comité et s’il y avait des choses à refaire, on ne changerait rien."

On le comprend car on peut encore préciser que les trois soirées furent une totale réussite, le défilé des chars dans les rues du village a suscité un bel engouement et les nouveaux jeux proposés ont eu leur petit effet, à l’image du labyrinthe géant imaginé dans un champ de maïs.

Quant au vainqueur,"voir Tourinnes émerger n’est pas une surprise. Leur capitaine n’était pas confiant une semaine plus tôt mais ils ont beaucoup de jeunes habitués à faire des jeux."

C’est confirmé: la 55e édition des Moissons se déroulera dans un an à Walhain. Quant au comité des Moissons d’Opprebais, il planche déjà sur sa prochaine organisation, la fête d’Halloween.