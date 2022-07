Après l’annulation des deux dernières éditions, les Moissons de l’Amitié ont fait un retour remarqué au château ferme d’Opprebais."Seul petit bémol, le public qui ne s’est pas déplacé nombreux", regrette Niels Lescot, un organisateur qui se disait malgré tout "heureux de la réussite de l’événement. La météo était avec nous et tout s’est vraiment bien passé."

Assis dans l’assemblée, le bourgmestre d’Incourt Léon Walry se montrait nostalgique, lui qui a participé à la première édition des Moissons, il y a 54 ans."J’étais capitaine d’équipe et nous l’avions emporté avec Opprebais. Depuis lors, ces jeux sont restés très sympathiques, même s’il y a moins de passion qu’avant. L’année suivante, en 68, nous avions organisé les Moissons à Opprebais et il devait y avoir 10000 personnes."

Les temps ont changé mais la ferveur est restée intacte, comme la qualité du travail réalisé par le comité organisateur, au four et au moulin afin de proposer une organisation de qualité.

Un Tourinnes dominateur

Les festivités ont débuté vendredi soir par un quiz, des jeux intellectuels et, nouveau jeu cette année, le lancer d’un avion en papier. Les candidats avaient cinq minutes pour le confectionner avant de le tester et c’est le Concorde de l’équipe de Nil qui a parcouru la plus grande distance."Le secret? On avait une feuille plus grande que les autres", rigole Raphaël. En soirée, c’est Tourinnes qui menait la danse devant Nil et Walhain.

Les jeux se sont poursuivis samedi avec comme attraction un labyrinthe géant dans le champ de maïs voisin. Toujours Tourinnes en tête."C’est derrière que cela a bougé, Opprebais et Walhain complétant le podium samedi soir", précise François Marot, l’animateur des jeux.

Dimanche, les équipes ont défilé dans les rues du village avant une dernière série de jeux avec au final deux beaux vainqueurs: Tourinnes qui s’offre une troisième victoire consécutive, et le comité organisateur des Moissons de l’Amitié qui a réussi un sacré défi en relançant les jeux.