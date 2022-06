Incourt: Carole Crabbé (Écolo) fait son entrée au conseil communal

Il lui aura fallu attendre près de 18 ans à cette habitante de Longpré pour assumer un mandat politique en devenant ce mercredi conseillère communale Écolo. "Dans l’opposition, précise-t-elle. C’est une opportunité qui s’est offerte d’être active au niveau local, et cela me plaît beaucoup. Cela correspond à mes engagements passés. Ces deux dernières années, j’ai contribué à créer le Collectif citoyen pour la préservation de la carrière d’Opprebais. L’objectif est de rassembler des citoyennes et des citoyennes pour faire connaître ce site exceptionnel, donner envie de le défendre et participer à sa protection."

Avec Carole Crabbé, ce n’est toutefois pas une néophyte qui entre au conseil communal. "J’ai soutenu ces dernières années le travail des trois conseillères communales Écolo . Grâce à Muriel Flamand, Colette Prévost et Mathilde Gramme (NDLR: qui a démissionné récemment) , je sais que le travail de conseillère de l’opposition peut être difficile et parfois ingrat. J’ai deux ans et demi pour y imprimer ma note personnelle."

Unanimité sur les plans d’investissements

Ajoutons que le conseil communal a approuvé mercredi, à l’unanimité, les plans d’investissements communaux des années 2022-2024, pour un montant global d’un million et demi. Ces plans concernent la réfection de la rue Marcel Louis (Piétrebais), le rejointoyage de l’église d’Incourt, l’aménagement de la plaine de jeux (derrière la maison communale), la réfection du trottoir de la rue de Chaumont (Roux-Miroir) ainsi que des aménagements cyclables à Piétrebais et Roux-Miroir. Léon Walry, bourgmestre: "S’il est vrai que nous disposons de subsides pour ces travaux, les temps sont aussi à l’incertitude, notamment concernant le coût des réfections".

Ce qui est plus sûr, ce que des travaux de voirie seront réalisés, sur fonds propres ceux-là (71000€) et le plus vite possible, à la rue Axiale (Opprebais).