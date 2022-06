La traversée de Sart-Risbart sera interdite du lundi 4 juillet au vendredi 26 août

La chaussée est en mauvais état dans le centre de Sart-Risbart et la rénover est devenu impératif. "Il y aura des travaux et des perturbations cet été, prévient Léon Walry, bourgmestre d’Incourt. C’est une bonne nouvelle car on ne traversera plus la rue Alphonse Robert pendant un certain temps, mais une mauvaise nouvelle car il y aura des détours à faire."