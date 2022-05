Succès du week-end gallo-romain à Incourt

Après deux ans d’absence, les gladiateurs étaient de retour ce dernier week-end au pied du tumulus de Glimes (Incourt), entourés de plusieurs artisans. "On a accueilli 500 personnes au cours des deux après-midi , se réjouit Joseph Tordoir. On peut parler d’une très belle réussite, on a eu beaucoup d’enfants et de familles, les retours sont positifs et je crois que les personnes présentes ont découvert de belles choses."