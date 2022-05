La cuisine où il a installé son matériel pour ses essais devient vite trop petite, il n’y a plus de place dans le salon pour stocker ses premières bouteilles test et il faut s’agrandir aux normes Afsca pour commercialiser, acheter de nouvelles cuves, installer un container… En un minimum de temps, la petite brasserie Cubus est devenue grande.

Dans la famille, tout le monde se prête au jeu. "C’était vraiment une aventure familiale."

la triple est la première bière qu’il produit puis arrive la saison , la blanche et l’ éphémère de Printemps , qui changera bientôt de nom car elle est produite toute l’année. Quant à la blanche , plus produite ces derniers mois, elle va ressortir des cuves.

Mais ce ne sera plus à Sart-Risbart mais à Walhain car après avoir produit des dizaines de milliers de bouteilles pendant plus de cinq ans, Patrick Watteyne a décidé de passer la main, "pour raisons personnelles et prendre le temps de faire autre chose."

«J’assumerai la transition afin qu’elle soit la plus douce possible»

C’est Vanessa De Munck, "une amie passionnée de bières et de brassages" , qui va prendre le relais. La Cubus continuera d’exister mais elle sera produite à Walhain et plus à Sart-Risbart. "J’assumerai la transition pendant un an ou deux afin que cette transition soit la plus douce possible mais Vanessa reprend toute la brasserie" , précise l’Incourtois, qui ne cache pas "avoir un gros pincement au cœur et beaucoup de nostalgie."

Cinq ans de Cubus, cela ne s’oublie pas, mais la demande était devenue trop importante pour que Patrick Watteyne puisse continuer à l’assumer physiquement. " Au départ, je pensais continuer à produire la triple et confier à Vanessa la production de la Saison et l’ Éphémère mais les trois bières rencontrent le même succès et, sans jeu de mots, cela n’a pas diminué la pression mais ça l’a augmenté. Continuer à travailler en levant le pied n’était pas réalisable."

C’est donc à Walhain que se brassera désormais la Cubus. En attendant que la brasserie soit opérationnelle et pour ne pas interrompre la production, les deux brasseurs ont trouvé un brasseur installé dans la région d’Ath "qui brasse comme nous. Nous avons eu la chance de pouvoir assister au brassage, d’apporter nos malts et levures pour deux brassins de Cubus Éphémère et de Saison qui conserveront bien cet esprit Cubus."

Un esprit Cubus si cher à la famille Watteyne et maintenant à Vanessa De Munck.