Les gladiateurs sont de retour au tumulus de Glimes

Ça, c’est pour la petite histoire. L’actualité, ce sont les nombreuses activités qui seront proposées ce week-end, samedi entre 14h et 21h et dimanche entre 14h et 18h.

Concrètement, il sera possible de visiter le campement, de découvrir des artisans ou de participer à des animations pour enfants, avec un atelier de grimage proposé par le service jeunesse de la Commune d’Incourt.

Mais le plus spectaculaire sera sans doute les combats de gladiateurs, annoncés les deux jours sur le coup de 17h. "Des gladiatures car les premières traces de gladiature dans l’histoire ancienne sont liées à des cérémonies funéraires. On combine histoire, patrimoine et activités familiales avec le côté spectaculaire des combats et des manœuvres militaires."

La Province du Brabant wallon est partenaire de l’événement, au même titre que deux associations: le Cercle d’histoire de Wavre qui proposera chaque après-midi un atelier de peinture sur verre ainsi que le MiaBW, le Musée d’interprétation archéologique du Brabant wallon basé à Hélécine, qui proposera samedi après-midi une initiation à la réalisation de mosaïques.

Le programme

Samedi 21 mai

15h. Manœuvres militaires et démonstration d’engins de lancement.

16h. Visite guidée du site.

17h. Gladiature.

18h. Bûcher funéraire.

Dimanche 22 mai

15h. Manœuvres militaires et démonstration d’engins de lancement.

16h. Visite guidée du site.

17h. Gladiature.

Durant les deux après-midi, animations pour enfants avec possibilité de grimage de 15h à 17h.

L’entrée du site et les animations sont gratuites.