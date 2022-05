«Les dénaturés de la biodiversité», spectacle à vivre en famille vendredi

Créée en 2014, l’association Ecoscénique s’est fixée comme objectif de sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible aux enjeux environnementaux à travers l’expression artistique. C’est dans cette idée que le spectacle familial Les dénaturés de la biodiversité, créé et interprété par Frédéric Jomaux et Céline Verlant, un duo « en vert et contre tout », sera proposée ce vendredi 20 mai, à 20 h, au dépôt communal d’Incourt, derrière le magasin Delhaize. « Il s’agit d’un spectacle familial, qui se joue en extérieur, qui raconte la perte de biodiversité, l’agriculture intensive, l’urbanisation croissante et une nature toujours plus maltraitée », précise Lucette Degueldre, échevine de l’Environnement. L’histoire ? « Alors que nous assistons à la chute de la biodiversité et à la disparition de milliers d’espèces sauvages, deux personnages folkloriques s’interpellent lors d’une formation sur les nouveaux métiers en faveur de la biodiversité, du moins ce qu’il en reste. Entre un extrémiste naturaliste et une accro à la société de consommation, il va falloir trouver un équilibre pour sauver ce qu’il reste de la biodiversité… » S.B.