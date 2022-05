Le titre de son spectacle, mis en scène par Timothy Filde: So d’homme et go-mort. "Les hommes, la mort…"

Le tableau semble sombre "mais bien au contraire, le spectacle est très drôle. Je suis d’ailleurs un peu folle."

Nathalie Geets travaille à Chastre dans l’enseignement spécialisé mais c’est la passion pour le théâtre qu’il a toujours animée. "Je devais avoir 12 ans que je jouais déjà des pièces devant mes cinq frères et sœurs. J’ai fait partie d’une troupe de théâtre à Chastre, j’ai suivi des cours de théâtre et d’impro et en 2005, je me suis retrouvée seule en scène. J’ai participé au festival du rire de Rochefort, de Bierges et Remicourt, j’ai fait la première partie des Taloche, j’ai joué dans les petits cabarets d’Albert à Eghezée."

Dernièrement, l’Incourtoise a commencé à écrire ses expériences de vie et les difficultés rencontrées ces dernières années. Elle a trouvé l’inspiration à la Côte d’Opale et ce spectacle qu’elle a écrit "et qui me permet de garder ce côté de petite fille malgré mes 53 ans" sera présenté à deux reprises à Piétrebais. "Je chante, je me déguise, je passe d’un personnage à l’autre lors d’un spectacle intimiste de style cabaret."

Représentations les 7 et 14 mai à 20h à l’école communale de Piétrebais, rue de l’école des filles. Le prix d’entrée est de 10 € et les réservations se font au 0497 64 95 76.