La directrice de l’école communale d’Incourt part à la retraite et laisse une école en bonne santé

En septembre 1996, Fabienne Saey a rejoint l’autre antenne de l’école située à Piétrebais. "Il n’y avait que deux classes primaires là-bas et j’ai pris la 4e-5e-6e."

Lorsque la directrice Madame Yvette a pris sa pension, Fabienne Saey a pris le relais. "Je suis arrivée au bureau en janvier 2000. J’en ai discuté avec mon mari et j’ai accepté le défi, sans regrets. Cela faisait 17ans que j’enseignais et c’était bien de voir autre chose."

«Le métier a bien évolué»

L’occasion de découvrir un autre métier. "Il n’y a pas de comparaison possible. À l’époque, on était parachuté dans la fonction. Il y a bien eu des formations mais elles arrivaient par la suite, contrairement à ce qui se fait aujourd’hui où l’on se retrouve avec des formations et des évaluations préalables. Le métier a bien évolué. J’ai bien reçu quelques explications de Madame Yvette mais il n’y avait pas d’informatique, pas de secrétaire… Ici, pour la passation de flambeau, je serai encore un peu consultante mais Madame Peggy aura à ses côtés un secrétariat à temps plein et tout est informatisé, aussi bien les dossiers des enseignants que ceux des enfants."

Une bonne chose car si le métier de directrice a évolué, le nombre d’enfants aussi. En septembre 2001, l’école d’Incourt comptait 115 enfants en maternelle et 189 en primaire pour ses deux implantations. Vingt ans plus tard, on en compte 141 en maternelle et 254 en primaire. "Diriger deux implantations n’est pas le plus évident mais une force dans ma fonction est que je suis passée par Piétrebais pendant quelques années, je connaissais l’endroit et l’équipe et je trouvais important d’y travailler au moins un jour par semaine. Et puis, comme l’implantation est plus petite, c’est nettement plus calme à Piétrebais pour travailler."

La société évolue aussi et si trouver des enseignants intérimaires est devenu préoccupant, une autre difficulté pour un directeur d’école est "de gérer les situations ou les enfants ne se sentent pas bien. Le mot harcèlement revient vite mais on a la chance à Incourt que l’école reçoive un soutien énorme de la Commune comme on a un très bon contact avec le centre PMS et nous avons aussi travaillé avec l’AMO lors de situations plus compliquées".

Pas une hyper stressée

Fabienne Saey ne le cache pas: être directrice demande une grande faculté d’adaptation. "Au niveau de la direction, on ne sait jamais de quoi sera faite la journée au quotidien. On a un planning, une liste de choses à faire, mais en fin de journée, il n’y a pas grand-chose de barré sur la liste. Il faut être super organisé et savoir s’adapter. Et les deux années de Covid n’ont pas facilité les choses. Que ce soit avec l’équipe, les parents et les enfants, il y a eu des moments pas évidents avec le psychologique à gérer. Heureusement que je ne suis pas une hyper stressée car cela m’a pris beaucoup d’énergie."

La vie a pratiquement repris son cours normal et Fabienne Saey a pu céder son fauteuil de directrice au bon moment, des souvenirs plein la tête. "Mon tempérament positif m’a aidée dans de nombreuses situations. Là où je suis contente aujourd’hui, c’est d’être en pleine santé, de ne pas avoir fait l’année de trop. À 60ans, je pars la conscience tranquille et le sentiment du devoir accompli, celui d’avoir géré les choses jusqu’au bout. Je laisse une école saine et qui vit bien."