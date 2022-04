Concert des bands Mi-Fa, ce vendredi

C’est en octobre 2020 que l’institut musical Mi-Fa a ouvert ses portes à Incourt, dans un ancien garage réaménagé, "Mi-Fa pour les notes de musique mais aussi Fa-Mi pour famille quand on les inverse" , précise d’emblée Anthony Marcon, fondateur de l’institut et l’un de ses quatre professeurs. Mi-Fa, c’est une école de musique qui s’adresse tant aux enfants qu’aux adultes et qui se propose de concevoir la musique comme un outil de développement personnel. "Nous ne sommes pas une académie qui approche la musique par l’apprentissage du solfège et de façon plus scolaire. Ces notions sont utiles, comme le fait de savoir lire une partition, mais notre approche est différente: l’idée est d’abord de se connecter à l’instrument et ensuite d’apprendre la musique et ses codes."