"On s’est vite rendu compte que quand les réfugiés arrivaient directement chez des candidats hébergeurs, ça n’allait pas", explique-t-elle à Karine Lalieux, ministre fédérale de l’Intégration sociale, qui s’est déplacée dans une commune rurale ce jeudi, histoire de constater comment un "petit" CPAS faisait face à cette nouvelle charge de travail.

Le constat fur rapide: à côté de l’énorme élan de solidarité citoyen, les CPAS se démènent tant et plus pour faciliter le quotidien de ces réfugiés au nombre de 42 à Incourt.

Des réfugiés ne descendent pas du bus parce qu’ils veulent être logés en ville

En visite dans un lieu d’accueil à Sart-Risbart, la présidente se préoccupe de l’état de santé d’un enfant réfugié et s’assure de la prise d’un rendez-vous chez un médecin. Une attention parmi d’autres.

"Cent fois merci, nous sommes gênés de devoir faire appel à votre grande générosité",lance Nadia, une grand-mère originaire de la région d’Odessa hébergée à Sart, avec sa fille, son beau-fils et leurs trois enfants. Le mari deNadia est à Gand et les deux fils, et leur famille, sont sur les routes en direction de la Belgique.

"L’idée, c’est de rassembler la famille ici à Incourt, mais il faut d’abord qu’à Fedasil, ils soient redirigés vers Incourt. De notre côté, il faut trouver des lieux d’accueil disponibles,explique Sophie Parisse.Pour le moment, c’est complet mais ça peut aller très vite car si on accueille 42 Ukrainiens aujourd’hui via Fedasil, on en a eu jusqu’à 66."

Certains ont rejoint de la famille ailleurs, d’autres sont partis parce qu’ils avaient trouvé du travail et " lundi, on a eu un bus qui est arrivé, mais 10 réfugiés n’ont pas voulu descendre parce qu’ils avaient demandé à être logés en ville…"

46 familles d’Incourt ont proposé un hébergement dont 10 ont été évincées pour diverses raisons: " Notre capacité d’accueil est montée jusqu’à 160 places.Mais nous privilégions un accueil de qualité et dans un premier temps, il est prévu d’accueillir une cinquantaine de personnes".

Outre la régularisation administrative, le CPAS s’occupe de l’organisation des cours de français, de l’octroi d’une aide équivalente au RIS, des abonnements de bus, de l’organisation de la vestiboutique, de trouver des bénévoles et des réseaux d’aides pour soulager les familles…

Les actions du CPAS sont transversales, de la mobilité à la solidarité en passant par la scolarité et l’accès au monde du travail aussi.

CPASOK, Fedasil pas OK

La ministre Karine Lalieux et le gouverneur Gilles Mahieu étaient à Incourt ce jeudi. ©-

"Pour tous les Ukrainiens qui s’adressent à eux, les CPAS bénéficieront d’un taux majoré de 135% de l’équivalent du revenu d’intégration sociale (ERIS), rappelle la ministre.135% pendant les quatre premiers mois, puis 125% pour toute la durée de l’accompagnement de chaque bénéficiaire ukrainien. Cela peut permettre l’engagement de personnel supplémentaire, la mise en place d’une aide psychologique…"

En attendant la prise en compte de l’ERIS, le CPAS avance les aides.

"Les Communes et CPAS assurent un travail formidable",insiste Gilles Mahieu, le gouverneur du Brabant wallon qui pointe des problèmes à d’autres niveaux, notamment celui de la répartition assurée par Fedasil:"On n’a pas une énorme province et on accueille570 réfugiés (pour 400000 habitants) alors que Namur en accueille 650 pour 600000 habitants. Fedasil continue à envoyer du monde à Nivelles alors qu’il n’y a plus de place. On a le cas d’Hélécine aussi qui se retrouve avec une famille nombreuse avec des besoins spécifiques vu qu’il y a des enfants handicapées mais le message de Fedasil c’est de dire “Débrouillez-vous” une fois que les réfugiés sont dans la commune. En plus, Fedasil ferme ses portes tous les jours à 17h alors que les coordinateurs communaux sont dispos 24 h/24, 7 j/7."

Et le logement collectif?

Le gouverneur pointe aussi le problème des logements collectifs pour lequel"on a des pistes en Brabant wallon: une ancienne maison de repos, une annexe d’un hôpital et le poste avancé des pompiers à Villers-la-Ville.Mais qui va payer?"

Ceux qui hébergent, telle Charlotte Sampermans, tel Jules Imberechts, des figures bien connues du monde culturel à Sart-Risbart, n’ont pas attendu les réponses pour venir en aide aux réfugiés:"La question ne s’est pas posée,disent-ils.De plus, on est soutenu par de nombreux habitants. On doit signer un bail ce vendredi pour l’occupation de la maison d’à-côté avec notre association Travers Émotion. Il s’agit d’un projet culturel et social: accueillir des personnes en difficulté à l’étage et organiser des activités au rez-de-chaussée."

Un projet qui a de suite été soutenu dans le village au point qu’il n’a fallu que quelques heures pour que les chambres soient meublées afin d’accueillir les réfugiés. Qui seront les premiers habitants de ce nouveau lieu de partage.