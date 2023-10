Pas de rupture au sein de la majorité en vue des élections communales à Hélécine

Pascal Collin (MR), bourgmestre, souhaite couper court à ces allégations: "La décision de se représenter pour un nouveau mandat de bourgmestre est une décision importante qui dépend de nombreux facteurs personnels. Le citoyen ne se rend pas toujours compte du travail qu’il y a derrière nos actions. Il pense que le bourgmestre peut tout faire, tout décider. Mais ce n’est pas vrai, on doit respecter la loi. Je veux aussi être équitable. Bourgmestre, c’est donc une fonction chronophage mais captivante. Je ne m’ennuie jamais dans ma fonction. J’ai un nouveau défi par jour et j’adore ça. La vie de bourgmestre peut être stressante et exigeante, avec de longues heures de travail, des déplacements et des réunions fréquents et la pression constante de prendre des décisions importantes. C’est pourquoi, il est important de trouver un équilibre entre son engagement politique, sa vie professionnelle et surtout sa vie familiale."

"On prend des coups tous les jours"

Pascal Collin ajoute que la complexité de la gestion communale s’est amplifiée dans tous les domaines et le citoyen devient de plus en plus difficile.

"Autrefois, les gens venaient à la maison communale s’ils avaient quelque chose à dire. Maintenant, certaines personnes balancent tout sur les réseaux sociaux. De plus, en tant que bourgmestre, nous sommes très proches de la population, on prend des coups tous les jours. Un homme ou une femme politique sait qu’il ou elle sera critiqué(e) . C’est permis, mais parfois dans les limites de la décence".

Pascal Collin rappelle qu’il travaille pour sa commune depuis 17 ans et il reste encore beaucoup de travail et de nombreux projets à réaliser. "On a traversé pas mal de crises, on a essayé d’anticiper, d’aider la population au mieux, mais je pense qu’il reste encore beaucoup à faire pour notre charmante petite commune. C’est donc dans ce même élan que toute l’équipe déjà en place avec plus que probablement de nouvelles figures marquantes du village entend poursuivre ses actions pour à la fois accompagner la commune dans son développement et offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, que ce soit au niveau environnemental, culturel, social, économique ou de sécurité."

Quant aux rumeurs, "je tiens à assurer que ces ragots sont infondés. Je tiens aussi à dissiper les doutes, notre groupe politique est uni et déterminé à travailler toujours ensemble et sur une même liste pour représenter au mieux les intérêts de notre commune. Les divergences d’opinion peuvent exister, mais elles sont naturelles au sein de tout groupe démocratique. Cependant, nous les abordons avec un esprit de dialogue constructif et de c ollaboration."