Les mérites hélécinois 2023 ont été décernés

"La Commune de Hélécine a mis à l’honneur des personnalités et des associations qui se sont illustrées dans des domaines d’activité aussi variés que les Arts, le Sport, la Culture, le Tourisme, l’Économie, le Social, indique le bourgmestre Pascal Collin. Toutes ont contribué au rayonnement de notre commune, soit durant l’année en cours, soit tout au long de leur carrière ou existence."

Les lauréats 2023 sont Fabrice Thomas, qui, bien qu’il soit atteint de sclérose en plaques, a décroché sa sélection pour les championnats du monde 2024 de Triathlon (format "sprint", 750 m de nage, 25 km de vélo et 5 km de course à pied) qui se dérouleront à Malaga.

Marie-Christine Boeckaerts, auteure pour les Éditions Plantyn dans la collection AZIMUTS, dont les ouvrages sont utilisés dans la plupart des établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le Domaine Beekborne, qui figure parmi les 8 domaines viticoles Brabançons wallons repris dans la Première édition du Guide Gault&Millau des vins belges.

Louis Engels, diététicien et nutritionniste pour son premier livre intitulé Je perds du poids en mangeant du chocolat !, un ouvrage qui évoque sa philosophie et qui distille des conseils pour marier plaisir dans l’assiette et silhouette idéale,

Sport&Fun, groupe ouvert à toutes les personnes qui pratiquent le jogging ou le VTT à Hélécine ou qui ont envie de s’y mettre pour le fun, qui fête en 2023, son dixième anniversaire,

Le Band1357#, coopérative d’une vingtaine de musiciens, sous la direction d’Antoine Acquisto et dont tous les arrangements - joués par cette formation d’instruments cuivres et percussions - sont uniques et reprennent les standards de la télé et de la variété avec humour.