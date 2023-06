Hélécine: BelGiques BelleZik au Bar des Éphémères

Guy Theunissen: "Grégoire Polet nous livre un portrait en mosaïque du plat pays dans une multitude de nouvelles. Chaque nouvelle se veut le récit d’un personnage depuis son poste d’observation: le comptoir d’un café, une bibliothèque, un banc public. Chaque nouvelle forme un tableau impressionniste, un reflet, une Belgique."

Brigitte Baillieux, Cachou Kirsch et Guy Theunissen liront Polet. À leurs côtés, en chansons cette fois, le duo Aurélie Dorzée et Tom Theuns seront en mode folk-funk. "Aurélie avait composé la bande-son de notre spectacle d’été, “Moi, je rumine des pensées sauvages !” rappelle Guy Theunissen. Nous la retrouvons avec joie grâce à ce duo de troubadours des temps modernes qu’elle forme avec Tom Theuns. Ils sont barrés comme peu, avec toujours le sourire en coin et le regard intense."

"BelGiques BelleZik". Samedi 10 juin: repas à 19 h 30, spectacle à 20 h 30 ; Dimanche 11 juin: repas à 13 h, spectacle à 14 h. Bar des Éphémères, château d’Hélécine, rue Armand Dewolf, 2. Tarif libre.