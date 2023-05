Tir à l’arc à Hélécine : vive les nouveaux (jeunes) roys !

Chez les plus jeunes, Gabriel Alewaeters, 12 ans, de Tirlemont, l’a emporté: "Cela fait neuf ans que je tire. Avant je faisais plus de médiéval mais je voulais évoluer. Le tir à l’arc, cela m’aide à me concentrer et même à me poser. Le titre ? Ce n’est pas tellement pour la victoire qu’il me fait plaisir, je suis surtout là pour m’amuser !"

Chez les plus grands, c’est Cyril Van Cauter, 17 ans, d’Overwinden, qui s’est imposé. Une fierté pour son papa Nicolas, roy et même empereur par le passé. "Cela fait neuf ans que je pratique la discipline, dit Cyril. Cette journée est l’accomplissement de toute une année. Le but de chacun, c’est le coq qu’il faut toucher, pas de battre les autres. Au final, c’est moi qui l’ai emporté, avec un peu d’amertume pour les autres qui n’y sont pas parvenus. Papa, lui, est content et cela me fait plaisir."

Cette année encore, on trouvait des participants de tous les âges. "Certains commencent dès l’âge de 6 ans, dit Marie Uyttebroek qui, en plus d’être dans le comité, était la tenante du titre. En plus, cette année, deux coqs ont été tirés ! On est ravi de la journée sous le soleil, même s’il faisait un peu chaud, mais c’est bien mieux que la pluie. On n’a pas été épargné ces derniers mois, du coup, on croisait les doigts…"

La Compagnie d’arc traditionnel et moderne d’Hélécine compte actuellement une quarantaine de membres qui, quand ils ne sont pas à l’extérieur, se retrouvent à la salle du Brouc.

Contact: Marie Uyttebroek (0474 01 18 04), Michel Desmedt (0474 88 52 46), mailcatm@gmail.com.