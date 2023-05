Hélécine : "Clap de faim" cherche des Communes partenaires pour créer un resto solidaire

Avec la crise énergétique, les besoins se sont accrus. L’association a tenté de venir en aide à 2 000 personnes durant l’hiver. Mais Renaud Carlot veut aller plus loin. "On a travaillé avec le CPAS d’Hélécine mais pour mon projet de resto solidaire, celui-ci ne souhaite pas se joindre à nous. Le motif ? La problématique du RGPD (règlement général sur la protection des données) et de fait, rassembler des personnes précarisées au même endroit n’entre pas dans leur politique de gestion. Cela met un sérieux frein au projet alors que d’autres Communes comme Orp-Jauche et Lincent, elles, sont toujours là pour nous soutenir et même plus. À Orp, on nous propose un lieu d’accueil avec une cuisine adaptée pour réaliser les repas sur place. On pourrait non seulement nourrir les gens mais leur apporter aussi un peu de réconfort, leur permettre de parler, de se changer les idées."

Mais, pour Renaud Carlot, avec seulement deux Communes partenaires, la mise sur pied d’un resto solidaire n’est pas viable. "Tout cela demande un investissement humain et une organisation, il faut avoir l’assurance que nous serons assez nombreux pour accueillir tous les jours les personnes qui pourront bénéficier de ces repas. Pour Orp-Jauche, le CPAS estime à une centaine le nombre de personnes qui pourraient en bénéficier. Et à Lincent, une trentaine. Avec Hélécine, nous en avions plus de 150.

Je lance donc un appel aux CPAS/Communes de l’est du Brabant wallon pour s’associer à l’action."

Pour contacter Renaud Carlot: 0498 52 01 04.