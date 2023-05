"Cette année encore, nous avons battu notre record, se félicite Christophe Brees. En 2022, le chèque était de 20 650 €. Ce chèque est le résultat de nos nombreuses activités, notamment un repas moules le premier week-end de février, une journée sportive et familiale, un concours de pêche avec promenades de 5 et 10 kilomètres à Orp, une activité pour Halloween et divers autres projets où le bar est géré par les Bénévoles Hélécine."

De plus, le comité peut aussi compter sur le soutien de nombreux sponsors et donateurs ainsi que sur Clément Brees, dit Clément le Chantourneur, qui réalise et vend ses créations au profit du Télévie.

"Pour 2024, nous espérons encore faire mieux et notre programme est déjà bien rempli. Le 11 juin se tiendra la journée sportive et familiale avec, pour la première fois cette année, une brocante qui sera organisée sur le site du complexe sportif à Hélécine. Divers bars seront tenus, dont celui lors du marché des producteurs locaux et du cinéma en plein air, le 18 août ; ensuite, un concours de pêche et des balades de 5 et 10 km à l’étang de pêche rue de Fontigny à Orp ; une soirée Halloween et notre souper 2024 qui aura lieu le premier week-end de février."

Bénévoles Hélécine compte aujourd’hui 19 membres, mais vu le nombre d’activités, la porte est toujours ouverte aux personnes intéressées pour rentrer dans le comité ou simplement pour apporter leur aide.