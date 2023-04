Hélécine : 336 petits-déjeuners livrés au profit du Taxi solidaire

Le rendez-vous était fixé très tôt dimanche matin. "À 5 h 30, nos équipes s’activaient à terminer les boîtes en y glissant les produits qui nécessitaient d’être conservés au frigo. À 7 h 30, les livreurs s’en allaient, bien chargés !" Outre Hélécine, les taxis du jour se sont rendus à Perwez, Malèves, Thorembais, Jauche, Orp, Noduwez, Lincent ou encore Racour. "Et au final, quel plaisir de voir les bénéfices engrangés grâce à la générosité des participants mais aussi et surtout de nos partenaires. Contenants et contenus, nous avons eu des aides au point que, sur les 12,5 € que coûtait la boîte de ce petit-déjeuner, 8 € reviennent à l’ASBL." Croissant, pain au chocolat, pistolet, jambon, fromage, beurre, jus, céréales, lait, tranche de cake, yaourt, pommes, confitures, le petit-déjeuner était copieux.

"Nous pouvons désormais envisager de remplacer le premier véhicule de notre ASBL, qui a rendu de nombreux services depuis juin 2019. Pour rappel, nous avons un second véhicule neuf depuis l’an dernier et l’ASBL a franchi récemment le cap des 5 000 missions effectuées", termine Hervé Maho.