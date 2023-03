Hélécine : avec les enfants, le carnaval est officiellement lancé

Une petite fille a d’ailleurs été un peu surprise de voir arriver le bouffon dans son jeu extérieur. Du côté des plus grands, c’était de la musique à gogo, et surtout, des cris assourdissants lors de l’arrivée des princes. Et certains ne manquent pas d’ingéniosité pour récupérer un maximum de bonbons. Merlin l’enchanteur a trouvé d’ailleurs à ses côtés une hotte vivante: un enfant flanqué d’un sweat dont la capuche, retournée, faisait office de sac. De quoi s’assurer une excellente récolte…

De leur côté, les princes jouent te jeu, ils n’ont pas lésiné sur les quantités. C’est pour la bonne cause. Les bonbons aux enfants des écoles, voilà une dizaine d’années que cela existe. La légende dit que c’est une astuce des princes pour débuter plus tôt le carnaval ! Quoi qu’il en soit, à 18 h 30, soulagement pour Stéphane Ledecq. Il est enfin passé de bouffon à prince. Et c’est plus que mérité !